Rijk doet veertig miljoen extra in de pot voor zuidelijke ringweg

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

De Rijksoverheid trekt veertig miljoen euro uit haar portemonnee om de kas voor de nieuwe zuidelijke ringweg te spekken. Dat maakte de gemeente Groningen dinsdagmiddag bekend in een brief aan de gemeenteraad.

Het provinciebestuur laat dinsdag weten dat er afspraken zijn gemaakt over financiële issues die nog speelden. Volgens het college van Gedeputeerde Staten staat in deze afspraken dat er geen nieuwe financiële bijdrage van de provincie Groningen nodig is.

De gemeente Groningen laat op haar beurt weten dat in een aanvullende vaststellingsovereenkomst tussen het Rijk, Rijkswaterstaat, de provincie en aannemerscombinatie Herepoort afspraken worden uitgewerkt ‘waarmee deze issues niet langer een risico zijn voor het project’. Hiervoor levert het rijk een extra bijdrage van veertig miljoen euro aan het projectbudget.

Voor de rest van de kosten voor de nieuwe zuidelijke ringweg is waarschijnlijk voldoende geld ingecalculeerd, waardoor opnieuw de portemonnee trekken voorlopig niet nodig lijkt. “Hiermee ligt er een gezonde basis voor afronding van het project”, aldus het gemeentebestuur.

Claim van aannemer en Belastingdienst hingen provincie boven het hoofd

De provincie had nog een btw-rekening van zeventien miljoen open staan over de eerdere meerkosten (78 miljoen euro) bij de Belastingdienst. Daarnaast wilde aannemerscombinatie Herepoort onderhandelen over de gestegen kosten voor materieel en personeel door de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie.

De provincie weigerde deze kosten te betalen, omdat er na de forse eerdere kostenoverschrijding was afgesproken dat nieuwe meerkosten voor de aannemerscombinatie zouden zijn. Het provinciebestuur verwachtte eind vorig jaar dat Herepoort met een claim zou komen richting de provincie, die financieel verantwoordelijk is voor het project.