Regenboogvlag in Beijum vernield

In Beijum is dit weekend een regenboogvlag vernield. Dat melden verschillende media waaronder Beijumnieuws.

Het vernielen van de vlag is naar alle waarschijnlijkheid gebeurd in de nacht van vrijdag op zaterdag. Aan Sikkom laat de eigenaar weten dat de vlag niet voor het eerst is vernield. Vijf weken geleden gebeurde dit ook al eens. “En zaterdagochtend kwam ik erachter dat de vlag er opnieuw was afgerukt.” In Beijum worden vaker regenboogvlaggen vernield. Even verderop in de wijk is de regenboogvlag van Debbie en Martijn dit jaar al drie keer het doelwit geweest van vandalisme.

Het vernielen van de vlag in de nacht van vrijdag op zaterdag komt op een extra vervelend moment omdat er juist voor zaterdag was opgeroepen om op zoveel mogelijk plekken de vlag te laten wapperen. Dit naar aanleiding van het mishandelen van medewerkers van een dragbar en gaycafé aan de Pottebakkersrijge. Dit incident vond plaats tijdens het Paasweekend. Tijdens hetzelfde weekend belaagden in Eindhoven zo’n twintig personen het COC-pand. Een vrijwilliger werd daarbij mishandeld en de regenboogvlag werd vernield. Het Groningse gemeentebestuur heeft het incident in de Pottebakkersrijge scherp veroordeeld en liet weten dat op zaterdag op zoveel mogelijk plekken de regenboogvlag zou wapperen.

🏳️‍🌈 Bij de provincie hangt vandaag de regenboogvlag uit! @COCNederland heeft hiertoe opgeroepen om de LHBTI+-gemeenschap te steunen na enkele recente trieste geweldsgevallen. #samensterk pic.twitter.com/TUEH5ChnS2 — Provincie Groningen (@provgroningen) April 15, 2023