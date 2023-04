Regen mag de pret niet drukken bij paasvuur in Onnen

Foto: Rieks Oijnhausen

In Onnen is Paasmaandagavond ondanks de regen het paasvuur ontstoken. Het vuur bracht ruim honderd mensen op de been.

“Aan het eind van de middag begon het te regenen, en dat heeft er voor gezorgd dat het hout toch wat nat was geworden”, vertelt een nieuwsfotograaf. “Het vuur ging wat moeilijker aan in vergelijking met Noordlaren waar gisteravond een paasvuur was. Op een gegeven moment kregen de vlammen echter goed grip op de bult, en ontstond er alsnog een mooi paasvuur.” De organisatie had eerder op de dag de hoop uitgesproken dat het in de avond droog zou zijn, maar niets was minder waar. “Toch lieten de mensen zich daar niet door weerhouden. Her en der werden paraplu’s ontstoken, anderen trotseerden als echte bikkels de neerslag.”

Het paasvuur in Onnen is het laatste vuur dat ontstoken wordt. De afgelopen dagen werden op tal van andere plekken al paasvuren ontstoken. Met name zaterdag- en zondagavond leidde dit tot een slechtere luchtkwaliteit in Stad. Ook werd een duidelijke brandgeur geroken.

