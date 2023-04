Ook Utrecht haalt bakzeil in rechtszaak tegen student en moet energietoeslag toekennen

Foto: Rieks Oijnhausen

Een student in Utrecht heeft recht op een energietoeslag van de gemeente. Dit heeft de bestuursrechter van Midden-Nederland maandag bepaald.

Volgens de Utrechtse rechter mag de gemeente studenten niet als groep uitsluiten van de eenmalige toeslag van 1.300 euro. Mensen met een laag inkomen hebben, zo stelt de rechter, onder bepaalde voorwaarden recht op deze toeslag.

De zaak was aangespannen door een student die aan alle eisen voldoet, maar hem niet kreeg omdat hij student is. Dit mag niet van de rechter, de gemeente moet het bedrag daarom alsnog uitkeren aan de student.

Gemeentes bieden een bijzondere bijstand aan voor mensen die door de gestegen energiekosten niet rondkomen. In de rechtszaak van de Utrechtse student oordeelt de rechter dat dit geen redelijk alternatief is, omdat voor deze bijstand strengere voorwaarden gelden dan voor de algemene energietoeslag.

Derde studentenstad

Utrecht is daarmee, naast Amsterdam en Nijmegen, de derde grote Nederlandse studentenstad waar een rechter beslist dat studenten energietoeslag moeten krijgen. Ook in Groningen lopen tenminste 13 zaken van studenten tegen de gemeente om zo alsnog de compensatie af te dwingen.

De gemeente Groningen heeft eerder gezegd studenten wel te willen compenseren, maar dat er geen geld voor is. Volgens de gemeente moet de overheid daarom bijspringen. De gemeente Amsterdam kwam ook met dit argument, maar daar ging de rechter niet in mee. De rechter zei toen: “De feitelijke onderbouwing dat de uitvoering praktisch niet haalbaar is, ontbreekt. Daarbij komt dat ook als differentiatie extra werk en kosten met zich mee brengt, nog de vraag is of dit meer belastend is dan de behandeling van aanvragen voor individuele bijzondere bijstand.”

Het is nog niet bekend wanneer de rechter in de Groningse zaken uitspraak doet. Bij 1 van de zaken is de gemeente een bodemprocedure gestart, om zo duidelijkheid te krijgen voor nieuwe zaken.