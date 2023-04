Randstad en Delfzijl oververtegenwoordigd in Tweede Kamer

Foto: still uit livestream tweedekamer.nl

De Randstad was afgelopen decennia oververtegenwoordigd in de Tweede Kamer. Zo’n 60 procent van de Kamerleden woonde daar. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met NRC.

Hoewel 60 procent van de Kamerleden in de Randstad woont, geldt dat voor ongeveer 40 procent van de hele Nederlandse bevolking. Ook de regio’s Noord-Friesland, Twente en Delfzijl en omgeving zijn oververtegenwoordigd. Dat geldt juist niet voor Flevoland, de Veluwe, de Zaanstreek, de Achterhoek, de Kop van Noord-Holland en Zeeuws-Vlaanderen. De gemeente Groningen bevindt zich onderin de middenmoot.

De onderzoekers baseren hun conclusies op een analyse van de periode 1994 tot 2021. Ze noteerden waar Tweede Kamerleden zijn geboren en waar ze woonden kort na Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat in totaal om 1188 Kamerleden.