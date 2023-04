Raadsfracties vragen ‘aanvalsplan’ om aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te dringen

De gemeente Groningen moet niet op Den Haag wachten bij het maken van plannen om het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te dringen. Dat stellen de raadsfracties van de Stadspartij 100% voor Groningen, PvdA en GroenLinks dinsdagmiddag.

De drie partijen willen woensdagmiddag van wethouder Carine Bloemhoff weten waarom Groningse jongeren opvallend vaak stoppen met hun mbo-opleiding, voordat ze hun diploma op zak hebben. Minister Dijkgraaf van Onderwijs liet maandag aan de Tweede Kamer weten dat het aantal jongeren zonder startkwalificatie het afgelopen jaar flink is toegenomen, met name op het mbo. Met 5.000 uitvallers zag Nederland het hoogste aantal vroegtijdige schoolverlaters in tien jaar.

“Onze drie partijen willen van het college weten of ze bereid zijn een gemeentelijk aanvalsplan te maken en hier zo spoedig mogelijk mee aan de slag te gaan”, aldus raadslid Yaneth Menger (Stadspartij). “Wachten op het plan van Dijkgraaf, wat gepland staat voor na de komende zomer, is voor ons te laat.”