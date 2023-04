Raad wil haast met geveltuintjes aan Moesstraat na dreigende boete voor ‘baldadige’ bewoonster met groene vingers

Foto via Partij voor het Noorden

De gemeente moet haast maken met het aanbrengen van geveltuintjes of andere vergroenende maatregelen aan de Moesstraat. Daarvoor zullen de raadsfracties van de Partij voor het Noorden, de Stadspartij 100% voor Groningen, D66 en de Partij voor de Dieren komende woensdag pleiten.

De vier fracties komen met de oproep, nadat een oudere bewoonster van de Moesstraat eerder deze maand in de problemen dreigde te komen door haar overijverige tuinierdrift in de straat. Ze dreigde een boete te krijgen, omdat ze een aantal stoeptegels in de straat verwijderde om er groen in te planten. Deze ‘baldadigheid’ dreigde de oudere dame een boete te kosten, terwijl ze al veertig jaar bezig is om via de juiste wegen meer groen in haar straat te krijgen.

“Ook de indienende partijen van onderstaande vragen zijn van mening dat inwoners niet zomaar stoepen mogen opengraven zonder expliciete toestemming van de gemeente”, schrijft Leendert van der Laan (PvhN) namens de vier partijen. “Tegelijkertijd kan het ook niet zo zijn dat juist betrokken inwoners zo lang moeten wachten op vergroening van hun straat.”

De vier partijen halen aan dat de gemeente meedoet aan het Nederlandse kampioenschap Tegelwippen en zich in wil zetten om de gemeente te vergroenen, om daarmee ook de klimaatcrisis te bedwingen. De vier partijen willen daarom dat de gemeente beleid ontwikkelt, waardoor bewonersinitiatieven sneller leiden tot groenere straten.