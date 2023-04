Raad opteert voor vertrek FC Groningen van sportpark Corpus den Hoorn

foto Andor Heij

De volledige Groningse gemeenteraad wil dat FC Groningen op de lange termijn vertrekt vanaf sportpark Corpus den Hoorn. Voor de komende periode wordt voorgesteld om met een mediator de situatie werkbaar te houden.

Dat bleek woensdag tijdens een vergadering van de gemeenteraad. De sessie volgde op een onlangs gehouden hoorzitting waarbij de sportverenigingen op het park mochten aangeven hoe ze tegen de situatie aankijken. Raadslid Irene Huitema van de PvdA vatte die sessie treffend samen: “FC Groningen was ook aanwezig bij deze vergadering. Naast meneer Gudde stond een lege stoel. Het gaf perfect de verhoudingen weer op het sportpark. Voor de FC is er geen ruimte op Corpus. En dat doet tegelijkertijd pijn omdat de kruisbestuiving aanvankelijk zo mooi leek. Maar nu er sprake is van een capaciteitsprobleem is er geen sprake meer van kruisbestuiving.”

Mirte Goodijk (Student & Stad): “We kunnen niet op dezelfde voet verder”

De onlangs gehouden hoorzitting maakte duidelijk dat er sprake is van een groot capaciteitsprobleem waardoor de ambities van de verenigingen en ook van FC Groningen, die zich graag wil richten op de ontwikkeling van vrouwenvoetbal, onder druk staan. Ook staan de onderlinge verhoudingen op het spel. Mirte Goodijk van Student & Stad: “We kunnen niet op dezelfde voet verder. De gemeente moet de regie nemen. Dat de FC vertrekt lijkt ons de beste optie. Maar dan zijn we er nog niet. Want voor de FC de spullen heeft ingepakt zijn we zo weer een paar jaar verder. Het capaciteitsprobleem is nu acuut. Er moet daarom ook gekeken worden naar tijdelijke oplossingen. Bijvoorbeeld natuurgras omruilen voor kunstgras, zodat de intensiviteit op dit veld toe kan nemen. En we verwachten van het College perspectief. Hoe gaan we nu verder?”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Met de FC kijken naar alternatieve locatie”

Janette Bosma van de Partij voor de Dieren: “Tijdens de hoorzitting werd duidelijk hoe verstoord de relatie is. Het is daarom goed dat de FC vertrekt. Daarmee komt de rust en ook de ruimte weer terug. En laat ik duidelijk zijn: ook FC Groningen is belangrijk. We zullen samen met de FC moeten kijken naar een alternatieve locatie. Maar dat is niet direct onze verantwoordelijkheid. Voor de korte termijn willen wij graag weten hoe het er voor staat met honk- en softbalvereniging Caribe. Deze club laat in een onderzoeksrapport weten onder voorwaarden wel te willen vertrekken, maar tijdens de hoorzitting kregen we een heel ander geluid te horen.”

Floor Mertens (SP): “Het past niet dat FC exclusief acht tot tien velden gebruikt”

Ook de SP vindt dat er geen ruimte is voor de FC op Corpus. “Alle wensen die er liggen, zijn niet uitvoerbaar op het sportpark”, vertelt Floor Mertens. “Er moet snel een oplossing worden gevonden die wat ons betreft gericht is op de amateur- en breedtesport. Een groot aantal jongeren maakt gebruik van de sportieve voorzieningen op het park, en wij vinden dat zij de ruimte moeten krijgen. Op dit moment kan de FC acht tot tien velden exclusief gebruiken. De SP vindt dat niet passen. Een verhuizing zouden we dan ook steunen. Waarbij we tegelijkertijd ook zeggen dat we niet miljoenen aan gemeenschapsgeld willen besteden aan deze verhuizing, maar wel mee willen denken over ondersteuning en het aanwijzen van een nieuwe plek.”

Rik Heiner (VVD): “De komst van een mediator is zinvol”

Ook de VVD opteert voor verhuizing. Raadslid Rik Heiner: “Het is belangrijk dat de gemeente de regie neemt in deze zaak. Maar op korte termijn moet er ook iets gebeuren. Over het gebruik van de velden is ongeveer tien jaar geleden door de gemeenteraad een rangorderegeling vastgesteld. Maar daarnaast is er door de gebruikers ook een beheerplan opgesteld. Wij willen graag weten wat volgens het College het zwaarste weegt. Daarnaast lijkt het ons zinvol dat er een mediator komt. Er is al een sportparkmanager, maar dit werkt niet voldoende. Als je tijdens de hoorzitting hoort dat GroenGeel in een Dropbox-constructie moet lezen dat ze het veld niet kunnen gebruiken omdat de FC het nodig heeft, dan werkt dat niet.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Rangorderegeling aanpassen in het voordeel van de breedtesport”

Fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66: “Wij denken dat de rangorderegeling het uitgangspunt moet zijn. En D66 wil ook nog een stap verder gaan. Dat er op Corpus maximale ruimte komt voor de breedtesport. In 2015 lag er een prima concept voor het sportpark. De combinatie van topsport, breedtesport en zorg, ondergebracht in het Topsportzorgcentrum. Maar deze constructie is door de FC opgezegd. Daarom zeggen wij dat er gekeken moet worden of de rangorderegeling aangepast kan worden in het voordeel van de breedtesport. Ondertussen willen wij voorstellen of er een nieuw sportpark bij Meerstad aangelegd kan worden, of wellicht dat de FC naar een plek buiten de gemeente moet.”

Jalt de Haan (CDA): “Moet een sportpark op Meerstad exclusief voor de breedtesport worden aangelegd?”

Dat kan op een vraag rekenen van Jalt de Haan van het CDA: “Stel dat er een sportpark in Meerstad komt. Moet dit dan exclusief voor de breedtesport worden aangelegd? Of is er volgens D66 dan ook een combinatie mogelijk met topsport?” Lo-A-Njoe: “Ik vind dat een uitstekende vraag. De combinatie kan denk ik wel. Ik denk dat de velden in eigendom moeten komen van de FC, maar de infrastructuur als bijvoorbeeld de route naar het sportpark en de parkeerplekken, dat kun je combineren met de breedtesport.”

Wethouder Jongman (ChristenUnie): “Voor 1 juni duidelijkheid voor het komende sportseizoen”

Wethouder Inge Jongman van Sport is helder: “Als gemeentebestuur hebben wij een duidelijke keuze gemaakt voor breedtesport. De rangorderegeling is daarbij op dit moment ook bepalend. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd. Er is geïnvesteerd in het park, en lange tijd was de buurman blij met de buurvrouw. Maar de tijd staat niet stil. Het is belangrijk dat er de komende tijd gewerkt gaat worden aan een goede samenwerking voor the time being. Voor 1 juni van dit jaar willen we met een oplossing komen waar iedereen mee door kan. Dit kan bijvoorbeeld door het aanstellen van een mediator. We moeten zorgen voor de goede persoon, zonder chagrijn, waarbij alle verenigingen duidelijk weten waar ze komend seizoen aan toe zijn, welke ruimte ze hebben, en welke mogelijkheden er liggen.”

“Niet speculeren over locaties”

Over Caribe: “Tijdens het onderzoek dat we uit hebben laten voeren werd duidelijk dat ze onder voorwaarden wel willen verhuizen. Nu blijkt dat paneel ineens verschoven te zijn. De komende tijd gaan we in gesprek wat dit nu precies betekent. Een tweede paneel waar aan geschoven is, is dat van FC Groningen. Zij hebben laten weten dat zij een verhuizing niet uitsluiten. Ook met hen gaan we in gesprek. Hoe concreet zijn de uitspraken? En ook moeten we dan kijken naar een nieuwe locatie. Waar dat moet komen? Daar gaan we nu op dit moment niet over speculeren. Maar we moeten kijken wat de mogelijkheden zijn.”

“Binnenkort in overleg met de FC”

Dat kan op een vraag rekenen van Rik Heiner van de VVD: “Meneer Gudde heeft deze uitspraak gedaan tijdens de hoorzitting. Dat u nog geen contact heeft gehad met de FC, dat verbaast mij wel. Als ik zoiets zou horen dan zou ik de volgende dag direct aan de telefoon hangen.” Jongman: “We gaan binnenkort in overleg. Ik wil u als raad niet voor de voeten lopen. We hebben deze vergadering opgezet zodat u uw wensen en bedenkingen mee kunt geven. Aan dat proces hechten wij waarde.”

Jalt de Haan (CDA): “De hele uitwerking blijft vaag, het was prettig geweest als dat proces al verder was geweest”

De Haan van het CDA: “Maar er liggen nu twee opties op tafel. Optie A is dat de FC vertrekt. Ondanks dat een groot deel van de raad daar voor lijkt te gaan, zijn de financiële consequenties nog volledig onduidelijk. De hele uitwerking blijft vaag. Het was wel prettig geweest als dit proces al wat op gang was gekomen.” Jongman: “We willen niet kort door de bocht gaan. Er zijn twee opties en nu duidelijk is waar de meerderheid ligt, kunnen wij een volgende stap zetten. En kunnen wij ook het gesprek aangaan met de FC welke oplossing zij zelf zien.”