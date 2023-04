PVV en PvhN vinden dat Groningen een brainport voor de maakindustrie moet worden

De fracties van de PVV en de Partij voor het Noorden vinden dat Groningen een brainport moet worden voor de maakindustrie. De partijen hebben hiervoor een motie ingediend.

Aanleiding voor het voorstel is het nieuwe economische beleid dat het gemeentebestuur heeft voorgesteld. In dat beleid willen de PVV en de PvhN dat er meer ruimte komt voor de maakindustrie. Daarmee wordt dat deel van de industrie bedoeld dat materialen tot nieuwe producten verwerkt. Volgens de partijen zijn alle ingrediënten in Groningen hiervoor aanwezig. “De gemeente heeft met het investeringsfonds de NOM, dat ondernemers in het Noorden steunt bij het realiseren van hun plannen, de Smart Industrie met veertig bedrijven, kennisinstellingen zoals de RUG, Hanzehogeschool en mbo-instellingen een perfect economisch klimaat. Daarmee kunnen er ook banen gecreëerd worden voor een divers aantal werkzoekenden van praktisch geschoold tot hoger opgeleid”, laten de partijen weten.

“Diversiteit qua banen neemt toe”

Het plan zou ook goed zijn voor de gemeente omdat de economische structuur er mee versterkt wordt. “Het economische beleid is nu vooral gericht op duurzaamheid en de dienstensector. Met een sterke maakindustrie neemt de diversiteit qua banen en het vestigingsklimaat toe.” De partijen maken daarbij een vergelijking met Eindhoven, dat zich heel erg richt op technologie en maakindustrie. Groningen zou ook zo’n keuze moeten maken.

Dennis Ram (PVV): “We willen minder afhankelijk zijn van andere landen”

Fractievoorzitter Dennis Ram van de PVV: “We leven in een tijdsgewricht waar we minder afhankelijk willen zijn andere landen. Het betekent dat we nu een unieke kans hebben om de maakindustrie weer naar Groningen te halen en te versterken.” Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Er is veel maakindustrie verdwenen uit Groningen. Het moet mogelijk zijn maakindustrie weer terug te halen.”