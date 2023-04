PvdD niet onverdeeld gelukkig met speciaal duivenvoer: “Tolerantie van mensen mag wel wat omhoog”

De fractie van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad is niet onverdeeld gelukkig met het nieuwste wapen dat ingezet wordt om de overlast van duiven te beperken.

Sinds afgelopen week staan er op vier plekken in Stad apparaten waar speciaal duivenvoer uit komt. Als duiven dit voer eten dan komen hun eieren niet uit. Er wordt voor deze maatregel gekozen om de overlast van duiven te verminderen. “Deze maatregel is een uitvoering uit de Nota Dieren die twee jaar geleden is vastgesteld”, vertelt fractievoorzitter Wesley Pechler van de partij. “De afgelopen jaren zijn er regelmatig aanvragen gedaan bij de provincie om overlastgevende duiven af te mogen schieten. Als gemeente kunnen we daar helaas niets tegen doen omdat we niet het bevoegde gezag zijn. Dus dan worden ze echt afgeknald.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Voor de tijdelijkheid is dit wellicht het hoogst haalbare”

Pechler: “Het middel dat nu wordt ingezet kun je vergelijken met het insmeren van ganzeneieren. Het zorgt er voor dat niet alle eieren uitkomen. De dieren planten zich nog steeds voort, het geeft geen andere bijwerkingen, alleen het aantal eitjes dat uitkomt is minder. Als partij zijn er niet onverdeeld gelukkig mee, maar zolang we de afschot van duiven als gemeente niet kunnen verbieden, is dit voor de tijdelijkheid wellicht het hoogst haalbare.”

“Tolerantie mag wel wat omhoog”

De apparaten zijn geplaatst aan de Van Lenneplaan, op het Praedinius Gymnasium, de Grote Markt en bij de kinderboerderij in het Stadspark. Pechler: “Met name uit het gebied rondom het Stadspark kwamen er veel klachten. Daar vinden we wel wat van. De tolerantie van mensen tegenover in het wild levende dieren mag echt wel wat omhoog.” De methode die wordt ingezet is door Belgische dierenartsen ontwikkeld. In België worden er goede resultaten mee behaald.

Verslaggever Johannes Rienks maakte een reportage over het nieuwe duivenvoer: