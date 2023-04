Puntendelingen voor Velocitas, Groen Geel en Mamio

foto Martijn Minnema

De clubs die in de tweede, derde en vierde klasse meedoen om de titel kwamen niet verder dan een gelijkspel. Koploper Velocitas zag de nummer twee verliezen en liep zo dus toch nog een punt uit. Groen Geel (3C) en Mamio (4C) liepen wel schade op en zagen de achterstand groter worden cq raakten hun koppositie kwijt. In 3C degradeerde Be Quick 1887.



Velocitas keek bij nummer zes Kollum al vlot tegen een achterstand aan, maar Bart Steenbergen boog die achterstand met twee treffers nog voor rust om in een voorsprong. In de slotfase kwam Kollum echter nog langszij, 2-2. Titelconcurrent Achilles 1894 verloor waardoor de voorsprong van Velocitas groeide tot vier punten. VenV’67 en Drenthina volgen op 5 punten.

Be Quick 1887 verloor met 2-0 bij Drenthina en is gedegradeerd. De Harenaars wonnen dit seizoen nog niet en verloren 16 van de 19 wedstrijden.

3C

Groen Geel liet thuis twee punten liggen door 0-0 te spelen tegen Aduard 2000. De achterstand op koploper Grijpskerk bedraagt nu zes punten. Helpman staat derde en won met 3-2 van hekkensluiter Niekerk. Helpman stond tien minuten voor tijd nog met 0-2 achter. HFC’15 is vijfde na een 1-1 gelijkspel tegen nummer 10 Omlandia. Het middenmootduel annex stadsderby tussen the Knickerbockers en Lycurgus eindigde in 2-0.

4C

Mamio speelde voor de tweede keer op rij 0-0 en is daarmee de koppositie kwijt. Holwierde heeft met een wedstrijd minder evenveel punten als Mamio. Na de 0-0 thuis tegen SIOS bleef het nu in Zeerijp bij de Fivel op 0-0 steken. Op papier speelde Mamio thuis, maar de duels tussen Mamio en de Fivel zijn omgedraaid.

VVK kwam thuis tegen SIOS niet verder dan 2-2 en raakt zo verder achterop bij de leiders in 4C.

Onderin ging Amicitia in de slotfase onderuit tegen Poolster (2-3), het reeds gedegradeerde Stadspark verloor thuis met 0-11 van HS88.

5E

Haren (derde) zag door een 2-2 gelijkspel bij GRC de achterstand op de top twee verder groeien.