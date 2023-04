Punt voor GVAV Rapiditas, GRC Groningen onderuit

Foto Andor Heij

In de eerste klasse E van het zondagvoetbal pakte GVAV een punt en verloor GRC Groningen. Helpman won een klasse lager van Sellingen terwijl Forward en Stadspark verloren.

GVAV kwam in 1E niet verder dan een 1-1 gelijkspel uit tegen Jubbega. Thymo de Vries zette de Friezen op voorsprong. Na rust maakte Ingmar Liezenga gelijk. GVAV bleef vierde met 32 punten uit 21 wedtrijden.

GRC Groningen ging thuis met 4-1 onderuit tegen Dalfsen. Rens Wardenier opende nog de score voor GRC, maar daarna ging het mis. GRC is zesde met 26 uit 21, maar is door de versterkte degradatie nog lang niet veilig. Vanaf plaats vijf staat alles dicht bij elkaar.

In 2K won Helpman de topper tegen Sellingen met 1-0 en bleef derde. Het verslag staat hier.

Forward verloor met 1-0 van WKE, dat net als Helpman voor de titel gaat. Forward is vijfde met 31 uit 19.

Stadspark verloor met 1-0 in en tegen Musselkanaal en blijft daardoor in degradatiegevaar. Stadspark is negende met 25 uit 20.

In 3C won kampioen FC Lewenborg met 2-1 bij Gieten. Tom Katgert en Wesley Smith scoorden voor de Groningers.

Engelbert won uit tegen ZNC met 2-0. Ingmar Hofstra scoorde twee keer. Engelbert is vierde met 31 uit 20.

Groninger Boys ging in Zeijen met 3-0 onderuit tegen SVZ. Groninger Boys is achtste met 26 uit 20 en moet punten gaan pakken om uit de degradatiezone te ontsnappen.