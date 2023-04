Provincie uit zorgen over financiële situatie gemeenten in brief aan minister

Foto: Joris van Tweel

De provincie Groningen heeft in een brief aan minister Hanke Bruins Slot (CDA) van Binnenlandse Zaken haar zorgen geuit over de financiële situatie van alle Groningse gemeenten. Daarover schrijft RTV Noord.

Op dit moment is de situatie stabiel. Eind vorig jaar wisten alle gemeenten een sluitende begroting voor 2023 te presenteren. De provincie liet weten dat de gemeenten financieel gezond zijn. De zorgen die nu geuit worden hebben betrekking op de situatie vanaf 2026. Vanaf dan dreigen gemeenten en provincies minder geld te krijgen van de Rijksoverheid. Het kabinet wil gebruik gaan maken van een ander financieringssysteem, maar niemand weet hoe dat eruit gaat zien. Daardoor weet ook niemand hoeveel geld er vanaf 2026 verwacht kan gaan worden.

Eerder hebben de Groningse gemeenten in een brief aan de provincie hun zorgen geuit. De provincie deelt nu die zorgen en stuurt op haar beurt een brief naar de minister. In de brief wordt gepleit dat er snel duidelijkheid gaat komen.