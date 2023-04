Provincie: “Informateur rondt eerste gesprekken met partijleiders af, tweede ronde nodig”

Foto Andor Heij

Informateur Ard van der Tuuk (PvdA) heeft maandag de eerste ronde gesprekken met de partijleiders afgerond. Dat heeft de provincie Groningen bekendgemaakt.

Van der Tuuk kreeg op woensdag 22 maart de opdracht om te onderzoeken welke partijen bereid zijn met elkaar te gaan samenwerken in het nieuwe provinciebestuur. “In de gesprekken die de afgelopen dagen zijn gevoerd zijn de onderwerpen aan de orde gekomen die onderdeel uitmaken van de opdracht”, schrijft de provincie. “Op korte termijn zal de informateur een tweede ronde met gesprekken gaan voeren met de partijen om zijn eerste beelden te toetsen.”

De verwachting is dat na de tweede gespreksronde er een advies aan Provincie Staten gegeven kan worden. Bij de verkiezingen van vorige maand werd BBB met 12 zetels de grootste in Groningen. GroenLinks en PvdA behaalden beide vijf zetels, ChristenUnie en Groninger Belang 3. Provinciale Staten bestaat uit 43 zetels. Om tot een meerderheid te komen moet een coalitie tot in ieder geval 22 zetels komen.