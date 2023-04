Provincie blij met uitspraak Raad van State over stikstofbeleid

Foto: Stella Dekker

De provincie Groningen is blij dat de Raad van State woensdag een positieve uitspraak heeft gedaan over het stikstofbeleid van het kabinet.

De Raad heeft bepaald dat het berekenen van de gevolgen van stikstof op de natuur tot een afstand van 25 kilometer nog aanvaardbaar is. Volgens wetenschappers is 25 kilometer de grens waarop de gevolgen van stikstof op de landbouw, huizen of wegenbouw nog gemeten kan worden. Hiermee is nu meer duidelijkheid gekomen voor onder meer het gebied rond de Eemshaven, een belangrijke economische motor in onze provincie.

Volgens gedeputeerde Johan Hamster is de uitspraak van de Raad van State ook positief voor de gemeente Groningen. “De Eemshaven heeft veel links met de gemeente Groningen, qua research en ontwikkeling, en met de werknemers die in de stad wonen. Het is goed dat al deze activiteiten door kunnen gaan,” aldus Hamster.

Boeren in de gemeente Groningen kunnen nu een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente of provincie Groningen bepalen of daar toestemming voor gegeven wordt.