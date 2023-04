Foto: Andor Heij. Ooievaars

Spoorbeheerder ProRail zit in haar maag met ooievaars die nesten bouwen in de bovenleiding. Tussen Groningen en Zwolle werden er de afgelopen week zo’n 35 nesten geteld.

De meeste nesten bevinden zich in de buurt van Hoogeveen en Meppel. De nesten zijn een probleem omdat ze per stuk zo’n 120 kilo kunnen wegen. Als een trein op hoge snelheid voorbij raast bestaat er het risico dat een nest naar beneden komt. Of dat nestmateriaal naar beneden valt en bijvoorbeeld in een wissel terecht komt waardoor de tong niet meer goed functioneert. Daarnaast bestaat er het risico van brand. Op de bovenleiding staat 1.500 volt. Als er een nest naar beneden valt dan betekent dit vaak urenlange vertraging voor reizigers.

“Vanuit de ooievaars gezien zitten ze hoog en droog”

Ook vorig jaar kampte ProRail met de nesteldrang van de ooievaars. Ecoloog Folkert Volbeda liet toen weten: “Het is moeilijk voor te stellen om een nest te bouwen vlak boven het spoor waar intercity’s langs razen. Maar het voordeel van de portalen is dat ze hoog zijn, ze hebben uitzicht op de omliggende landerijen en ze hebben een vrije aanvliegroute. Dus vanuit de ooievaars gezien zitten ze hoog en droog.”

Proef

ProRail zit met de dieren in haar mag omdat de dieren niet zo maar even weggejaagd mogen worden. Ooievaars en hun nesten zijn namelijk wettelijk beschermd in Nederland. “Dat betekent op het moment dat wij als spoorbeheerder een nest moeten of willen weghalen, dat we uiteraard moeten wachten tot de ooievaar klaar is met broeden, en de jongen zijn uitgevlogen. Wel denken we na over het realiseren van alternatieve nestgelegenheden. Dan kun je denken aan het plaatsen van de bekende nestpalen, maar bijvoorbeeld ook het aftoppen van bomen zodat het voor de dieren een alternatief wordt.” Om de ooievaars verder te ontmoedigen om de bovenleiding uit te kiezen als broedplek vindt er een proef plaats met een soort omgekeerde rioolbuis die op de bovenleiding wordt geplaatst. ProRail zegt de situatie nauwlettend in de gaten te zullen houden.