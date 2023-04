Programma voor Koningsdag met ‘voor elk wat wils’ bekend gemaakt

Foto: Ecco van Oosterhout

Een afwisselend programma moet de viering van Koningsdag in de gemeente Groningen ook dit jaar weer tot een succes gaan maken. De Groningse Oranjevereniging maakte het programma voor de komende editie dinsdagmiddag bekend.

Koningsdag wordt traditiegetrouw al in de nacht van woensdag 26 naar donderdag 27 april afgetrapt. Op de Vismarkt staan onder andere Knars, Banji en Calidus op het podium.

De dag erna kunnen Stadjers weer op de vrijmarkt staan met hun spulletjes van zolder. Naast de vrijmarkt op de Singels is er een speciale vrijmarkt voor kinderen aan de Westerhaven. De kinderen kunnen in de ochtend ook naar een kinderdisco en dance-battle op de Vismarkt.

Later op de donderdagmiddag en -avond staan onder meer de Bazzookas, The Vices, George & The Rams en Babs op het podium op de Vismarkt.

Naast deze highlights is er op 27 april nog veel meer te beleven in Groningen. Het volledige programma staat op de website van de Oranjevereniging.