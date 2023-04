Precieze schade SoLow XXL nog onbekend na waterlek: “Twee verdiepingen open, eentje is nog afgesloten”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

SoLow XXL aan de Grote Markt heeft zaterdag na een nacht hard doorwerken toch de deuren voor het publiek kunnen openen. Vrijdagavond ontstond een waterlekkage in de winkel.

“We hebben hier drie verdiepingen”, vertelt een medewerker. “Twee verdiepingen zijn gewoon voor het publiek geopend. De derde verdieping, de kelder, hebben we afgezet. Daar is de schade nog te groot. Ook kunnen op dit moment de roltrappen en lift niet gebruikt worden.” Vrijdagavond kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een waterlekkage in de winkel. Uit beelden van de politie blijkt dat in de kelder een flinke laag water staat.

“Roltrappen en lift afgesloten”

“De oorzaak is ons sprinklersysteem. Daar is iets fout gedaan. Omdat deze installatie zich direct na de hoofdafsluit bevindt, kun je je voorstellen dat er flink wat water het pand is ingelopen. Het is echt een flink grote buis. De roltrappen en lift hebben we afgesloten omdat water en elektriciteit een hele slechte combinatie is.”

“Precieze schade nog onbekend”

Nadat de lekkage gestopt was is men direct aan de slag gegaan. “Medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf zijn de hele nacht bezig geweest om het water weg te pompen. Op dit moment is het water weg. Met blowers en vochtvreters proberen we de verdieping weer droog te krijgen. Desondanks hebben we wel schade. De kelder gebruiken wij als ons magazijn, waar ook spullen, die we wilden verkopen, op de grond stonden. Dit kunnen we afschrijven. Maar om hoeveel spullen het gaat, en hoe groot de kostenpost is, daar kan ik nu nog niets over zeggen. Maar balen is het zeker, maar ik ben wel heel blij dat we vandaag toch gewoon weer open kunnen.”

SoLow XXL

SoLow XXL is een discounter met verrassende artikelen en hebbedingetjes. De winkel verkoopt onder andere feestartikelen voor feesten en partijen en knutselspullen voor hobby’s. De winkel zat voorheen aan de Vismarkt maar is in de herfst van 2020 verhuisd naar een pand aan de Grote Markt waar voorheen de H&M zat. Op de huidige locatie heeft SoLow XXL meer ruimte dan op de Vismarkt.