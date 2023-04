Politiek Groningen op zijn kop door BBB: een gesprek met Gouke Moes

Gouke Moes van de BBB springt een gat in de lucht als hij de resultaten uit de gemeente Oldambt hoort. Foto: Mirre van de Klok

Een eclatante verkiezingsoverwinnig haalde de BoerBurgerBeweging in heel het land, dus ook in Groningen. Met 12 van de 43 zetels knalde BBB de provinciale staten in na de verkiezingen van 15 maart. Fractievoorzitter Gouke Moes schuift aan bij de podcast Grote Markt 1.

Podcastmakers Ecco van Oosterhout en Wouter Holsappel gaan met Gouke Moes in gesprek over het succes van BBB. Wat is BBB voor partij, wat zijn de plannen voor Groningen en op welke manier wil de partij de komende jaren politiek bedrijven?

De podcast is te beluisteren via de diverse streamingkanalen.