Politiek gaat niet akkoord met bezuinigingen openbaar vervoer: “Buslijnen zijn de levensaders”

Foto: Andor Heij

Er mag niet opnieuw bezuinigd worden op het openbaar vervoer. Dat vinden de fracties van VVD en SP in de gemeenteraad. Laatstgenoemde partij wil dat er ook een debat komt.

“Dat er bezuinigingen als een zwaard van Damocles boven de buslijnen in dorpen en wijken hangen is niet voor het eerst”, verzucht raadslid Hans de Waard van de SP. “Ook de afgelopen jaren ging het over bezuinigingen. Het aantal bushaltes is bijvoorbeeld al flink afgenomen. En eerder is er ook al gesproken over het opheffen van lijnen. Het nieuws van de afgelopen week is de zoveelste klap. Terwijl wij als fractie vinden dat juist het aantal bussen en buslijnen toe zou moeten nemen.”

Bezuinigingen

De ontwerpbegroting 2024 van het OV-bureau Groningen Drenthe laat een tekort zien van 8,2 miljoen euro. Om dit op te vangen wil men gaan snijden in het aantal busritten en moeten er een aantal lijnen opgeheven worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om buslijn 8 van Hoogkerk naar Europapark. Deze lijn wordt geknipt waarbij er niet meer gereden wordt van het Hoofdstation naar Europapark. Ook wordt er gesneden in lijn 17 van Europapark naar industrieterrein Zuid-Oost en komt een deel van lijn 19 tussen Europapark en de Vestdijklaan te vervallen. Behalve in de gemeente dreigen ook verschillende andere lijnen in de provincie Groningen en Drenthe te verdwijnen.

Hans de Waard (SP): “Kosten zijn gestegen”

Eerder dit jaar werd er geruime tijd gestaakt in het openbaar vervoer. Werknemers eisten maatregelen om de werkdruk te verlagen en wilden tegelijkertijd een hoger salaris. De gestegen loonkosten zijn oorzaak dat er nu bezuinigd moet worden. De Waard: “De gestegen loonkosten zijn een onderdeel van het verhaal. Maar het is absoluut niet het enige. Ook de brandstof- en energiekosten zijn toegenomen. Daarnaast stopt de ondersteuning van het Rijk om het ov in de benen te houden, zijn het aantal reizigers nog niet op het niveau van voor de coronacrisis en krijgt men een lagere vergoeding voor het gebruik van de studentenkaart.”

Rik Heiner (VVD): “Je maakt het mensen nog moeilijker”

Ook Rik Heiner van de VVD is niet blij: “Ik vind dit pijnlijk. Want inderdaad, men is opnieuw van plan om te bezuinigen op het openbaar vervoer. Terwijl de kern volgens mij moet zijn, wat wil je met het openbaar vervoer bereiken? Je wilt mensen van A naar B brengen. Je wilt een scholier van huis naar school vervoeren. Je wilt dat een werknemer op zijn werk geraakt. Als je het moeilijker of onmogelijker maakt, dan heeft dat zijeffecten. Mensen gaan zich afvragen, waarom zou ik nog aan het werk gaan? Of waarom zou ik nog naar school gaan? Het wordt mensen moeilijk gemaakt. De drempels komen op een hoger niveau te liggen. En dat moet niet.”

“Vraag en aanbod afstemmen”

Heiner: “Plekken in de gemeente moeten bereikbaar zijn en blijven. En wellicht moeten we kijken naar een andere benadering. Dat er meer gebruik wordt gemaakt van belbussen. Of dat je door middel van een app op de vraag inspeelt. Of je gaat als overheid stappen ondernemen. Dat je gaat inventariseren hoeveel mensen afhankelijk zijn van de bus. Wat zijn hun wensen? En ja, dat vraagt wat van de overheid, maar daardoor kun je vraag en aanbod wel op elkaar afstemmen waardoor je heel gericht kunt werken.”

Hans de Waard (SP): “Niet iedereen stapt even op de fiets”

In de wijken en dorpen wordt boos en verontrustend gereageerd op het nieuws. Daar zegt men dat de gemeente de afgelopen jaren een beleid heeft gevoerd om de auto uit de straat te krijgen. In tegenstelling tot meer bussen worden dit nu minder, waarbij sommige wijken straks helemaal geen buslijn meer hebben. De Waard: “Dat is ook gek. Het wordt voor inwoners minder makkelijk om te reizen. Niet iedereen stapt even op de fiets om naar de binnenstad te gaan. Voor mensen die minder mobiel zijn is dat niet te doen. Laat staan als je in Ten Boer of Ten Post woont. Voor dorpen zijn buslijnen echt de levensaders die nodig zijn. Dus hier gaat sowieso nog over gedebatteerd worden.”

Rik Heiner (VVD): “Schrappen is niet de oplossing”

Heiner: “De vraag is wat zo’n debat oplevert. Wij kunnen in de gemeenteraad hoog en laag springen maar uiteindelijk hebben wij niet zoveel te zeggen. Als gemeente zijn we risicohouder. Dat betekent dat we geld moeten bijleggen als er problemen zijn. Maar qua inspraak is het allemaal heel beperkt. Het is een adviserende stem. Als fractie hebben wij wel goede lijntjes met de collega’s in de provincie en Den Haag. Maar dat er zo maar geschrapt wordt, nee, dat is niet de oplossing. Dat kan niet.”

“Wat is de betekenis van inclusiviteit?”

Het VVD-raadslid is het met zijn collega van de SP eens: “Je hebt het over inclusiviteit. Dat woord wordt heel vaak gebruikt door ons gemeentebestuur. Maar ik vraag mij wel eens af wat de waarde er van is. Als je nu om welke reden dan ook van de bus afhankelijk bent, en je kunt straks niet meer vanuit Helpman in de binnenstad komen. Wat is dan precies inclusiviteit? Je maakt het voor mensen alleen maar moeilijker, waardoor je hun wereld zo klein maakt. En dat hoeft helemaal niet, maar die keuze maken wij voor ze. En dat kan ik als raadslid niet accepteren.”

Hans de Waard (SP): “Eén bedrijf in het ov klinkt als muziek in de oren”

Carin van de Wal van Zorgbelang Groningen liet afgelopen week weten dat het wellicht goed is dat er in Nederland één bedrijf komt die het openbaar vervoer uitvoert. De Waard: “Dat klinkt mij als muziek in de oren. Eén bedrijf die alles regelt. Dat zou in de basis een hele goede oplossing zijn.”