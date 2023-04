Politie zoekt man die verdacht wordt van LHBTIQ+-geweld bij gaycafé: “Duidelijke beelden beschikbaar”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van LHBTIQ+-gerelateerd geweld bij een dragshowbar en gaycafé aan de Pottebakkersrijge. De mishandeling vond plaats in de nacht van zaterdag op Paaszondag.

Meerdere medewerkers van het café werden mishandeld. “Het incident vond plaats rond 02.30 uur”, vertelt een politiewoordvoerder. “Uit de richting van de A-brug kwam een man aangelopen die beledigende opmerkingen begon te roepen naar een groepje personen dat zich na sluitingstijd ophield bij de horecagelegenheid. De man begint het groepje te filmen en daarna valt hij de groep vanuit het niets aan. Er worden rake klappen uitgedeeld en meerdere personen raken gewond. De man gaat er daarna vandoor in de richting van de Westerhaven. Volgens getuigen en direct betrokkenen gaat het vermoedelijk om LHBTIQ+-gerelateerd geweld.”

Signalement

De recherche is direct begonnen met een onderzoek. “Een onderzoeksteam is direct begonnen om zo veel mogelijk beeldmateriaal veilig te stellen. We hebben inmiddels duidelijke beelden van de mishandeling waar de verdachte goed op is te zien. De persoon die we zoeken is een man met een witte huidskleur. Hij is tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang. De man heeft kort blond of wit haar. Hij heeft een normaal, slank postuur. Tijdens de mishandeling droeg hij een gewatteerde lichtblauwe jas met capuchon van het merk Trapstar, een zwarte broek en witte Nike-sportschoenen.”

Oproep

Mensen die meer informatie hebben, die getuige zijn geweest van de mishandeling, over beeldmateriaal beschikken, of de verdachte herkennen op basis van het signalement, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Ook kan er contact worden opgenomen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.