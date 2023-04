Politie waarschuwt Harense tuiniers voor insluipers

Foto: Google Streetview

In Haren zijn de afgelopen dagen meerdere mensen het slachtoffer geworden van insluipers. Dat laat de politie vrijdagochtend weten.

Volgens de politie gebeuren de insluipingen vrijwel allemaal overdag, terwijl de bewoners in de tuin aan het werk waren. De meeste insluipingen vonden plaats rond het centrum van het dorp. Over de mogelijke buit die de insluipers hebben gemaakt, is niks bekend.

De politie waarschuwt Harenaren daarom om deuren en ramen goed af te sluiten, wanneer er in de tuin wordt gewerkt.