Politie waarschuwt boeren opnieuw voor gps-dieven nadat afgelopen dagen op drie plekken is toegeslagen

De politie waarschuwt boeren en loonwerkers opnieuw om alert te zijn op gps-dieven. De afgelopen dagen werd er in het Noorden op zeker drie plekken toegeslagen.

Het gaat om bedrijven in Vierhuizen, Hellum en Munnekezijl. In februari van dit jaar waarschuwde de politie de boeren ook al: “Met het langer worden van de dagen start ook de drukke akkerbouwperiode”, schrijft de politie. “Dit betekent dat het drukker wordt op en rond de akkers. Met tractoren en wagens, maar ook met dieven. Want met de start van het groeiseizoen neemt ook het aantal diefstallen van kostbare gps-systemen toe. Systemen die nu juist zo nodig zijn om het land goed te bewerken.”

“Vorig jaar meer dan 1,7 miljoen euro schade”

De diefstallen vinden veelal in de nachtelijke uren plaats, waarbij de dieven inbreken in schuren waar de tractoren staan gestald. “Ze nemen soms meerdere gps-systemen per bedrijf mee. Het vermoeden bestaat dat de dieven in groepsverband optreden. Ze duiken op verschillende plekken in het buitengebied op waar ze meerdere akkerbouwbedrijven bezoeken. De gps-systemen zijn kostbaar. Vorig jaar liep het totale schadebedrag op tot meer dan 1,7 miljoen euro. De systemen zijn ook onmisbaar. Zonder goed werkende gps kan de boer zijn werk niet goed doen.”

Goede verlichting, beveiligingscamera’s en een stil alarm

Boeren en loonwerkers wordt aangeraden om de systemen uit de voertuigen te halen en ze op te bergen in huis of in een kluis. Ook wordt geadviseerd om een niet afneembare sticker op het apparaat te plakken. Tot slot is het volgens de politie slim om goede verlichting op en rond het bedrijf te plaatsen en een stil alarm en beveiligingscamera’s te installeren. Mocht er een diefstal plaatsvinden dan is het belangrijk om aangifte te doen.