Politie: “Veel telefoons gestolen op Koningsdag, op zoek naar eigenaren”

Ook tijdens Koningsdag zijn er in Groningen veel telefoons gestolen. Dat meldt de politie op sociale media.

De politie meldt dat de eerste telefoons inmiddels teruggegeven zijn aan de eigenaren. “Tijdens Koningsdag zijn er helaas veel telefoons gestolen. De diefstallen vonden voornamelijk plaats in de binnenstad. We zijn een onderzoek gestart en hebben daarbij de eerste eigenaren kunnen traceren. Ook hebben we een verdachte aan kunnen houden”, schrijft de politie.

Tijdens Koningsnacht konden er ook twee zakkenrollers worden aangehouden. Dit gebeurde na een tip van een getuige. De twee zakkenrollers hadden zeven telefoons in bezit. Ondanks waarschuwingen van zowel de politie als de gemeente om goed op je spullen te letten, of om deze eventueel thuis te laten, vonden er dus ook op Koningsdag diefstallen plaats. De politie roept mensen op, die hun telefoon kwijt zijn geraakt, om vooral aangifte te doen.