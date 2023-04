Politie treft twee jonge kindjes aan op straat

Foto via Politie.nl

De politie heeft woensdag twee jonge kindjes in de wijk Vinkhuizen veilig thuis weten te brengen. Dat schrijft de politie op sociale media.

“Wij kregen een melding dat er twee jonge kindjes op straat rondliepen”, schrijft de politie. “Wij zijn daarop naar de locatie gegaan en troffen het duo daar inderdaad aan. Er waren geen ouders of verzorgers in de buurt. Wij hebben de beide jongens in onze politieauto gezet. Vervolgens zijn we een rondje gaan rijden in de hoop dat de jongens hun huis zouden kunnen aanwijzen.”

De politie schrijft verder: “En dat lukte! Ze wisten hun huis terug te vinden.” De kinderen zijn door de agenten thuis afgeleverd.