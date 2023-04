Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De man die zaterdagmiddag vermist werd vanuit Beijum is in goede gezondheid aangetroffen. Dat laat de politie weten.

De man raakte in het begin van de middag vermist. Al snel werd er een Burgernetactie op touw gezet waarbij er aan bewoners werd gevraagd om uit te kijken.

Rond 13.45 uur kon de politie melden dat de meneer was aangetroffen: “We hebben hem in goede gezondheid aangetroffen, we willen iedereen bedanken voor het uitkijken.”