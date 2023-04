Politie onderzoekt gewelddadige gewapende woningoverval aan Antillenstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In nacht van zondag op maandag werden een jonge man en vrouw het slachtoffer van een gewelddadige gewapende overval in een woning aan de Antillenstraat. Beide slachtoffers raakten gewond bij de woningoverval.

Het incident zou rond 02:45 uur hebben plaatsgevonden in een woningcomplex aan de Antillenstraat. De man en de vrouw (beiden 22 jaar oud) werden, naar eigen zeggen, overvallen door twee (mogelijk gemaskerde) personen. Beide overvallers zouden wapens bij zich hebben gehad en geweld hebben gebruikt tegen de slachtoffers. Of er een buit is gemaakt, is nog niet bekend.

Het onderzoek naar de woningoverval in volle gang. Agenten hebben inmiddels gesproken met de betrokkenen, mogelijke getuigen en buurtbewoners.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De recherche wil graag meer weten over hoe en in welke richting de verdachten zijn weggevlucht. Beelden van een dashcam of deurbel-camera in de buurt zouden hier meer duidelijkheid over kunnen bieden. Camerabeelden van bewoners van onder andere de Antillenstraat, de Star Numanstraat, de Oosterhamriklaan, de Oosterhamrikkade en het noordelijke deel van de Korreweg zijn daarom van harte welkom.

Verdachten raakten mogelijk ook gewond

Ook andere tips zijn welkom, zo stelt de politie. Omdat er in de woning waarschijnlijk een schermutseling heeft plaatsgevonden tussen de bewoners en de overvallers, kan het zijn dat ook één of beide verdachten gewond zijn geraakt bij de overval. “Het kan zijn dat ’s nachts of in de loop van de dag iemand met verwondingen is thuisgekomen, zonder dat diegene daarvoor een goede verklaring heeft”, schrijft de politie. “We vragen u dan ook om dit dan met ons te delen.”

Heeft u tips en andere informatie zijn welkom via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt deze nummers ook bellen als u camerabeelden heeft die relevant zijn. Mensen met mogelijk relevantie foto’s of video’s kunnen deze ook delen via de website van de politie.