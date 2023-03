Politie lost waarschuwingsschot bij zoektocht naar overvaller

Foto: 112groningen

Een politieagent heeft vrijdagavond rond 22.00 uur een waarschuwingsschot gelost tijdens het zoeken naar een verdachte. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook nog niemand aangehouden.

De politie kreeg twee uur daarvoor een melding van een poging tot diefstal. In de omgeving van de Grunostraat zou iemand bedreigd zijn met een wapen. Tijdens de zoektocht naar de verdachte of verdachten loste een agent een waarschuwingsschot in de buurt van de Boelemaheerd. Er is nog geen signalement bekend van de dader(s).