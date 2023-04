Politie houdt 21-jarige Stadjer aan voor schietpartij bij Donovan’s aan Peperstraat

Foto: Rieks Oijnhausen

Agenten hebben afgelopen dinsdag een 21-jarige man uit Groningen aangehouden voor de schietpartij in Café Donovan’s van begin vorige maand. Bij dit incident in de kroeg aan de Peperstraat raakte wonderwel niemand gewond.

Volgens de politie zit de verdachte nog steeds vast voor verhoor en gaat het onderzoek naar het incident onverminderd door.

Het schietincident vond plaats in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 maart jongstleden, nadat er in de steeg waar mensen op een overdekte buitenplaats komen afkoelen en roken een schermutseling plaatsvond. De man wordt ervan verdacht dat daarna, in de kroeg, een schot loste. Medewerkers van het café deden meteen de verlichting aan om de schutter te kunnen vinden. De schutter wist echter te ontkomen. Zijn vuurwapen werd wel aangetroffen.