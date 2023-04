Politie grijpt in bij bezetting Academiegebouw

Foto: Paul Blom

De bezetting van het Academiegebouw is afgelopen. Even na 20.00 uur greep de politie in, waarbij demonstranten door agenten uit het gebouw werden gesleurd.

Het gebouw was sinds het middaguur bezet door demonstranten die zich Occupy RUG noemen. Zij eisen dat het ontslag van Susanne Täuber wordt teruggedraaid. In een verklaring stellen de studenten dat de RUG zich niet houdt aan haar eigen beleid omtrent sociale veiligheid. Het bestuur van de universiteit zegt zelf al veel te doen aan sociale veiligheid binnen de organisatie. Volgens de studenten kan deze claim niet serieus worden genomen zolang Susanne Täuber niet haar baan terug krijgt. Täuber werd onlangs door de RUG ontslagen vanwege een duurzaam verstoorde werkrelatie.

Zo’n zestig studenten verzamelden zich dinsdag voor het Academiegebouw. Op dat moment vond er in het gebouw een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers en het College van Bestuur. Toen in de middag bleek dat het CvB niet aan de eisen tegemoet wilde komen trokken de demonstranten de centrale hal in. In het begin van de avond werd de toegang tot het Academiegebouw afgesloten. Rond 20.00 uur kwam de politie in actie. Op beelden is te zien dat studenten uit het gebouw gesleurd worden. Rond 21.00 uur was de bezetting voorbij en vertrok de politie weer. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.

In maart werd de hal van de Academiegebouw ook al eens bezet.

