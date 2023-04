Politie doet inval in woning FC-speler Jetro Willems

Foto via Politie.nl

De politie heeft maandagochtend een inval gedaan in een woning aan de Noordersingel in Barendrecht. Volgens Dagblad010 is de woning in eigendom van FC Groningen-speler Jetro Willems.

De krant schrijft dat de voetballer op het moment van de inval niet in de woning aanwezig was. Wel werden een 28-jarige Rotterdammer en een 22-jarigde Dordtenaar aangehouden. Ook werden twee vuurwapens in beslag genomen. Dagblad010 schrijft verder dat het ook onduidelijk is of Willems nog op dit adres woont, hoewel hij wel een bedrijf heeft dat ingeschreven staat op het adres in Barendrecht. Een woordvoerder van de politie Rotterdam wil aan de krant niet veel kwijt, behalve dat het om een lopend onderzoek gaat.

Jetro Willems werd geboren op 30 maart 1994 op Curaçao. Hij speelde onder andere voor Sparta Rotterdam, PSV, Eintracht Frankfurt en Newcastle United. Sinds dit jaar speelt de linksback voor FC Groningen. Onlangs kwam Willems nog in het nieuws nadat hij tijdens de wedstrijd tegen SC Heerenveen een klap van een supporter kreeg nadat hij probeerde om de gemoederen op de tribune tot bedaren te brengen.

Politie-inval in woning voetballer Jetro Willems in Barendrecht https://t.co/fmyZNL8oZZ — Dagblad010 (@Dagblad010tweet) April 3, 2023