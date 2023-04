Petrus Campersingel maand lang in één richting dicht

Foto via Groningen Bereikbaar

Vanaf aanstaande maandag tot en met uiterlijk vrijdag 19 mei is de Petrus Campersingel in één richting dicht.

In het voet- en fietspad, tussen Dirk Huizingastraat en H.A. Kooykerplein worden gas- en waterleidingen vervangen. Dit is de rijstrook voor verkeer richting het Van Doeverenplein.

Deze rijstrook wordt gebruikt voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer dat vanaf het Damsterdiep komt, kan via de Zaagmuldersweg richting Korrewegbuurt en de parkeergarage UMCG-Noord. Verkeer vanaf Europaweg wordt omgeleid via de Turfsingel en kan ook via deze kant richting UMCG Noord.