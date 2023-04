Peter Rozema over vrijmarkt: “Drie uur ‘s nachts is overdreven”

Foto: Wouter Holsappel

De vrijmarkt tijdens Koningsdag is altijd een grote gebeurtenis op de singels en in de Westerhaven. De Westerhaven is speciaal gericht op kinderen. De Oranje Vereniging, die dit evenement organiseert, bestaat al sinds 1924.

Peter Rozema, de organisator van de vrijmarkt, heeft een tip voor de mensen die op de vrijmarkt staan: “Kom op tijd, maar drie uur ‘s nachts is overdreven. Vanaf zes uur is er plek genoeg.” De vrijmarkt is vanaf negen uur klaar voor bezoekers.

Dit jaar is er een mooi programma op de vismarkt met opkomende artiesten. “Dit is een mooie plek om naartoe te gaan en dat kan vanaf vanavond al”, voegt Rozema toe. Tijdens de evenementen is Rozema vooral bezig om alles in goede banen te leiden. “Als het er eenmaal staat, kan ik zelf ook feestvieren.” Volgens de organisatie kan er weinig misgaan. De enige concurrent van het feest is het weer. Rozema verwacht dat er geen problemen zullen zijn wegens de verbouwingen en wegomleggingen in de stad.

Peter Rozema was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: