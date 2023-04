Persoon zwaargewond bij steekpartij in Ten Boer, daders voortvluchtig

Foto: Remco van den Berg - 112groningen.nl

Bij een steekpartij woensdagavond in Ten Boer is een persoon zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie.

De steekpartij vond plaats rond 20.45 uur op de Stadsweg in het dorp. “Verpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd”, vertelt politiewoordvoerder Thijs Damstra. “Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Wij zijn direct een onderzoek gestart naar de toedracht. Daarbij praten we met buurtbewoners maar stellen we ook sporen veilig. Daarnaast zijn we op zoek naar de daders.”

Drie verdachten

Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om drie verdachten. “Eén van hen draagt donkere kleding. Hij is mogelijk rond de 20 jaar oud, draagt een petje en sneakers. Van de andere twee jongens is het signalement nog niet bekend.” De daders zijn in onbekende richting gevlucht. “Heeft u de verdachten gezien, bent u getuige geweest van de steekpartij of heeft u meer informatie, bel dan direct alarmnummer 112. Heeft u camerabeelden neem dan ook direct contact met ons op.”

Witte auto

Op het moment van de steekpartij vertrok er uit de omgeving een witte auto. “Wij weten niet wat deze auto met de steekpartij te maken heeft. Maar we komen wel graag in contact met de inzittenden. Wellicht hebben ze cruciale informatie die ons kan helpen in het onderzoek. Het type auto, merk en kenteken zijn onbekend. We weten alleen dat de auto in de richting van Garmerwolde is vertrokken, dus richting Stad.”