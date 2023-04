Papiermolen en De Blinkerd gaan zaterdag weer open

De temperatuur nodigt nog niet echt uit om een duik te nemen in De Papiermolen of De Blinkerd in Ten Boer. Maar vanaf aanstaande zaterdag kan het wel weer.

De gemeentelijke openluchtbaden openen de deuren zaterdag weer voor het publiek. In het natuurbad in Engelbert kan vanaf 21 mei weer gezwommen worden.

Het zwembad in Hoogkerk houdt de deuren nog wel dicht. Wanneer dit zwembad weer open kan, is nog niet duidelijk. Het zwembad moet, na de herstelwerkzaamheden van afgelopen winter, eerst opnieuw gecoat worden. Dat gebeurt waarschijnlijk vanaf halverwege mei.