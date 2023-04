Padeltop strijdt om de prijzen op Corpus: “Belangstelling is veel groter dan gedacht”

Foto: Lucas Kemper - Lucas Kemper Fotografie

De Nederlandse padeltop is dit weekend op sportpark Corpus den Hoorn te vinden. Volgens Nikki Kolman van de Groninger Lawn Tennis Vereniging “Cream Crackers“ overtreft het evenement alle verwachtingen.

Hoi Nikki! Het klinkt alsof jullie verbaasd zijn over het succes dat het evenement teweeg heeft gebracht …

“Nou, ik zal je eerlijk zeggen dat ik op dit moment niet op Corpus ben. Ik sta in een groothandel om extra inkopen in te slaan. Je hoopt dat het evenement aan slaat, dat de deelnemers het fijn hebben, en dat er publiek op af komt. Maar het is zo’n groot succes geworden. Alleen vandaag al hebben we meer dan tweehonderd mensen om de baan zitten. We hebben voor het evenement ook extra tribunes geplaatst. Die zitten allemaal vol. Daarbij treffen we het natuurlijk ook met het mooie weer. Het had allemaal niet beter gekund. En ook vrijdag en zaterdag was er veel belangstelling. Dus ja, het is zo’n groot succes dat we maar extra inkopen aan het doen zijn.”

Padel

De sport padel is in 1969 ontstaan in Acapulco in Mexico. Daarna maakte de sport snel furore in het land en ook in verschillende Zuid-Amerikaanse landen. Padel is een combinatie van tennis, squash en beachball. Het wordt twee tegen twee gespeeld op een baan met vier glazen wanden. Het gebruik van de wanden om de baan geeft het spel een extra dimensie. Net als bij tennis mag de bal 1x het oppervlakte raken voordat hij naar de overkant moet. Net als bij squash kan dit de grond of de wand zijn. De wanden maken dat een onhaalbare bal alsnog haalbaar wordt, maar ook dat gevoel en tactiek nog belangrijker zijn dan bij tennis. De kleinere baan en het gebruik van de wanden maakt Padel een explosieve sport waarbij snelheid en uithoudingsvermogen minder cruciaal zijn. Het is makkelijk op te pakken en de spelregels en puntentelling zijn hetzelfde als bij tennis. Het racket dat je gebruikt is kleiner dan een tennisracket, heeft geen snaren, maar is van fiberglas of carbon.

Tekst gaat verder onder de foto:





Deelnemers in actie op Corpus. Foto: Lucas Kemper – Lucas Kemper Fotografie

Hoe verklaar je het succes?

“Ik denk dat je er meerdere redenen voor aan kunt wijzen. Sowieso is padel een populaire sport aan het worden. Als je je oor te luister legt, dan hoor je dat er steeds vaker over de sport gesproken wordt. Het is daarnaast voor het eerst dat we de Clean Energy P500 in Groningen organiseren. De Nederlandse padeltop strijdt deze dagen om de prijzen. Dus daarmee creeër je iets dat laagdrempelig is om te bezoeken. Immers, er wordt veel over gesproken en deze dagen heb je de kans om te kijken wat de sport precies behelst.”

Dat je voor het eerst iets organiseert, dat lijkt me spannend. Omdat je toch een beetje het wiel uit moet gaan vinden …

“Ja en nee. Bij onze vereniging zijn verschillende spelers actief die al aan diverse wedstrijden in het land hebben deelgenomen. Zij nemen op die manier kennis mee. Zo pakt deze vereniging het aan, zo kunnen wij het doen. En daar hebben we op onze eigen manier invulling aan gegeven. En de reacties die we krijgen, die zijn positief. We hebben voor de deelnemers overnachtingsplekken geregeld. Maar we verzorgen ook lunches. We proberen alles zo goed mogelijk in goede banen te leiden. En we krijgen teruggekoppeld dat het bij ons goed geregeld is. Dat is natuurlijk belangrijk, want je wilt dat deelnemers hier met veel enthousiasme weer vertrekken. Dat maakt het in de toekomst makkelijker om weer een toernooi te organiseren.”

Vrijdag zijn jullie begonnen met het toernooi. Hoe ziet dat er in grote lijnen uit?

“Vrijdag vond de kwalificatie plaats voor het hoofdschema. Bij de dames hadden we iets minder deelnemers. Bij hen hadden we een schema van zestien met tien koppels. Die wedstrijden zijn vrijdag gespeeld waarbij twee koppels doorgingen naar het hoofdschema. Door deze aantallen hadden we één plekje vrij, die we omgedoopt hebben tot lucky loser. Die stroomde dus ook door. Zaterdag werden de eerste rondes in het hoofdschema bij de mannen en vrouwen gespeeld. En vandaag zijn er de halve finales en de finales.”

Hoe ver zijn jullie op dit moment in het programma?

“Ik weet het niet precies, omdat ik niet op het sportpark ben. Maar ik verwacht dat op dit moment de finale bij de dames is afgelopen en dat de slotwedstrijd bij de heren op het punt van beginnen staat. Daarna gaan we er nog een gezellige middag van maken met hopelijk een leuk feestje dat gaat ontstaan.”

Tot slot. Als “Cream Crackers” organiseren jullie deze wedstrijd. Hoe gaat het met jullie?

“Ik ben niet de persoon die daar iets over kan zeggen. Maar wat ik hoor is dat het gewoon heel goed gaat. De sport padel is groeiende. Mensen die twee jaar geleden dachten dat het een bevlieging zou zijn, daarvan blijkt nu wel dat dit niet zo is. De sport groeit, en dat resulteert bij ons bijvoorbeeld ook in baancapaciteitsproblemen. Maar over het algemeen kun je zeggen dat we de wind vol in de zeilen hebben. En daar zijn we heel blij mee.”





Deelnemers in actie op Corpus. Foto: Lucas Kemper – Lucas Kemper Fotografie