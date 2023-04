‘Paaszondag zon en bewolking, op Paasmaandag later op de dag regen”

Foto: Joris van Tweel

De Paasdagen gaan goeddeels droog verlopen. Op Paasmaandag neemt in de loop van de dag de kans op regen toe.

Paaszondag begint met bewolking waarbij de zon zo nu en dan tevoorschijn zal komen. Rond het middaguur nemen de zonkansen toe, waarbij later de bewolking weer gaat overheersen. De maximumtemperatuur ligt rond de 13 of 14 graden. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak. In de nacht van Paaszondag op Paasmaandag is het bewolkt met zo nu en dan opklaringen. De minimumtemperatuur komt uit op 6 graden.

Op Paasmaandag begint de dag met bewolking waarbij de zon zich zo af en toe even laat zien. Het wordt 13 of 14 graden. In de avond neemt de kans op regen toe. In de nacht van Paasmaandag op dinsdag blijft het nat, waarbij er ook dinsdag overdag de nodige buien zullen gaan vallen. De wind draait dinsdag naar het westen en wordt matig. Het wordt dan 10 of 11 graden.