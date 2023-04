Paasvuur in Onnen gaat vanavond door

Foto: Stichting Dieverdoatie Onnen

Het paasvuur in Onnen gaat Paasmaandagavond door. Dat laat de organisatie weten.

“We hebben zojuist even gekeken op de Buienradar, en het lijkt er nu op dat het rond 20.00 uur droog is”, vertelt Lars Berends van de organisatie. “Dus dat zou helemaal geweldig zijn, en daar zijn we uiteraard druk voor aan het duimen. De verwachting is dat er tussen de honderd en honderdtwintig mensen gaan komen. Althans dat waren de aantallen waar we de afgelopen edities op mochten rekenen.”

In Onnen is er de afgelopen dagen hard gewerkt aan het opbouwen van een paasbult. “Er is veel hout en snoeiafval gebracht. Het hele dorp heeft zich er voor ingezet. Vanavond gaan we er een mooi feestje van maken. We hebben er muziek bij en ook zijn er voor de bezoekers hapjes en drankjes. Weet je. Zo’n paasvuur is meer dan alleen het vuur. Het is gezellig, mensen ontmoeten elkaar, er worden gesprekjes gevoerd. Voor de sociale cohesie is een paasvuur in een dorp als Onnen gewoon heel belangrijk.”

Het paasvuur in Onnen vindt om 20.00 uur plaats ter hoogte van de kruising van de Koelenbergsteeg en de Onneresweg.