Paasbult in Noordlaren opgebouwd: “Zojuist hebben we de pop geplaatst”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In Noordlaren zijn ze helemaal klaar voor het paasvuur dat op Paaszondag in het dorp ontstoken wordt. Zaterdag tegen het begin van de avond werd de pop op de bult geplaatst.

“We hebben de afgelopen dagen hard gewerkt”, vertelt Peter Sants van de organisatie. “Zowel gisteren als vandaag konden mensen takken en snoeiafval bij ons brengen. Vrijwilligers stonden hier klaar om te helpen bij het lossen en om de paasbult te maken. Als ik nu zo naar de bult kijk dan denk ik dat hij niet zo dik is als vorig jaar, maar toch zijn we heel trots op het resultaat.”

“Dit is iets waar we heel trots op zijn”

De paasbult gaat zondagavond om 20.00 uur in de brand. “We maken er echt een bijzonder feestje van. Er is muziek bij aanwezig en er is drinken en eten. Voor een dorp als Noordlaren is zo’n evenement belangrijk. De afgelopen decennia zie je dat er steeds meer verdwenen is uit de dorpen. Dit is één van de weinige dingen die er nog zijn. Een evenement waarbij mensen elkaar ontmoeten, waarbij mensen met elkaar in gesprek geraken. Dat is iets waar wij heel trots op zijn.”

“Hout is mooi droog”

Volgens Sants zijn alle ingrediënten ook aanwezig voor een mooi Paasfeest. “Het hout is droog op de bult gekomen. Dat is heel prettig, want als het hout nat is dan brandt het veel minder goed. Het belooft zondag ook mooi weer te worden, dus wij denken dat het niet beter kan. Onze werkzaamheden zitten er nu op. We waren net van plan om een flesje bier te pakken met alle mensen die zich de afgelopen tijd hier voor hebben ingezet.”

“Pop staat op de bult”

Op de vraag hoeveel vrijwilligers er bij betrokken zijn reageert Sants lachend: “Kijk, als er wat flesjes bier tevoorschijn komen dan heb je ineens heel wat vrijwilligers. Nee, zonder gekheid. Iedereen heeft prachtig werk geleverd. En volgens mij gaat het heel gezellig worden. Zojuist hebben we de pop op de stapel geplaatst, en dat is toch het teken dat het af is. Dat het klaar is.”

Het paasvuur in Noordlaren begint zondagavond om 20.00 uur. Dan gaat ook het terrein open. Het paasvuur is te vinden aan de Weg naar de Kerkduinen, bij de molen naar achteren.

Paasvuur

Het ontsteken van paasvuren is mogelijk een overblijfsel uit de Oudsaksische godsdienst en de Germaanse mythologie. Ook zijn er geluiden dat het wellicht is overgenomen van Indo-Europeanen. Duidelijk is wel dat het van voorchristelijke origine komt, en dat het na de kerstening een christelijke invulling kreeg als het licht van Pasen ten teken van de Verrijzenis van de Zoon van God, het licht der wereld. Het paasvuur is oorspronkelijk een eerbetoon aan de godin Ostara. Behalve in Nederland komen paasvuren ook voor in Duitsland. Daar wordt vaak een pop of een figuur als Judas Iskariot symbolisch verbrand. Judas was degene die Jezus heeft overgeleverd of uitgeleverd aan de Romeinse autoriteiten, waarna Jezus gekruisigd werd.