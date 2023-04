Paasbult in Noordlaren in lichterlaaie: “Hele dorp is uitgelopen” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Onder grote belangstelling is Paaszondagavond de paasbult in Noordlaren in de brand gegaan. Volgens nieuwsfotografen is het hele dorp voor het evenement uitgelopen.

“Op een terrein aan de Weg naar de Kerkduinen, nabij de molen, is de afgelopen dagen een paasbult opgebouwd”, vertelt een fotograaf. “Het is een flinke bult met er bovenop een pop. Even na 20.00 uur stak iemand van de organisatie de bult aan. Omdat het hout flink droog is, greep het vuur razendsnel om zich heen.” De organisatie liet zaterdag aan OOG Tv weten dat de voorbereidingen erg goed waren verlopen. Veel mensen hadden snoeiafval en hout gebracht, waardoor er een mooie bult gebouwd kon worden.

“Evenement is belangrijk voor het dorp”

De avond in Noordlaren wordt omlijst met muziek en er zijn drankjes en hapjes te koop voor het publiek. “Er is veel publiek aanwezig. Mijn schatting is ruim honderd mensen.” De organisatie liet zaterdag weten trots te zijn op het evenement. “De afgelopen decennia zie je dat er steeds meer verdwenen is uit de dorpen. Dit is één van de weinige dingen die er nog zijn. Een evenement waarbij mensen elkaar ontmoeten, waarbij mensen met elkaar in gesprek geraken. Dat is iets waar wij heel trots op zijn”, liet Peter Sants van de organisatie weten.

Paasvuur

Het ontsteken van paasvuren is mogelijk een overblijfsel uit de Oudsaksische godsdienst en de Germaanse mythologie. Ook zijn er geluiden dat het wellicht is overgenomen van Indo-Europeanen. Duidelijk is wel dat het van voorchristelijke origine komt, en dat het na de kerstening een christelijke invulling kreeg als het licht van Pasen ten teken van de Verrijzenis van de Zoon van God, het licht der wereld. Het paasvuur is oorspronkelijk een eerbetoon aan de godin Ostara. Behalve in Nederland komen paasvuren ook voor in Duitsland. Daar wordt vaak een pop of een figuur als Judas Iskariot symbolisch verbrand. Judas was degene die Jezus heeft overgeleverd of uitgeleverd aan de Romeinse autoriteiten, waarna Jezus gekruisigd werd.

Dit artikel wordt gedurende de avond aangevuld met meer foto’s.