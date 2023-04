Paardentrailer klem onder IKEA

Foto: 112groningen.nl

Een paardentrailer is woensdag klem komen te zitten onder het plafond van het parkeerdek onder de IKEA aan de Sontweg. Niemand raakte gewond.

De bestuurder was met de trailer de garage ingereden maar had daarbij niet in de gaten dat de trailer te hoog was. Verschillende tl-armaturen raakten beschadigd en ook een sprinkler moest het ontgelden. Doordat hierop het sprinkleralarm afging werd de brandweer opgeroepen. Zij hoefden echter niet in actie te komen. (Een sprinkler bestaat uit een sproeier. Wanneer er water begint te stromen betekent dit dat er waarschijnlijk brand is, waarbij dit automatisch wordt doorgegeven via de brandmeldcentrale aan de alarmcentrale van de brandweer, red.)

Over de precieze schade is nog niets bekend. Wel was de garage enige tijd afgesloten.