Paardenman Jan Klooster onder grote belangstelling naar laatste rustplaats gebracht

Foto: Remco v/ d Berg - 112groningen.nl

Jan Klooster is zaterdagmiddag in zijn woonplaats Bedum onder grote belangstelling naar zijn laatste rustplaats gebracht. Klooster kwam maandag om het leven bij een verkeersongeluk op de Groningerweg.

De 77-jarige Klooster was een bekende verschijning in Stad. Hij verzorgde jarenlang ritten met zijn paarden en paardentram in de binnenstad. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Koetsen werden nogal eens verkeerd geparkeerd en meermaals waren er conflicten tussen de gemeente en de Bedumer over de plek waar hij met zijn paarden mocht staan. Een maand geleden trok Klooster nog met ‘Tinker Cremello’-trekpaard door de Folkingestraat, als stil protest tegen de gemeente in een conflict over zijn vergunning.

Maandag kwam hij om het leven toen hij in zijn auto tegen een boom botste. Tijdens de uitvaart hadden veel Bedumers gehoor gegeven aan de oproep om langs de weg te gaan staan. In een rouwkoets werd Klooster naar de openbare begraafplaats aan de Schoolstraat gebracht. Achter de koets reed een trekker met de paardentram, met daarin zijn familie en andere naasten.