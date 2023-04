Overval op supermarkt winkelcentrum Paddepoel, verdachte opgepakt in Elzenlaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een supermarkt in winkelcentrum Paddepoel aan de Dierenriemstraat is zondagavond overvallen. De politie heeft inmiddels een verdachte aan kunnen houden.

De overval vond plaats rond 21.00 uur. “Een verdachte zou een medewerker van de supermarkt bedreigd hebben met een mes”, vertelt een politiewoordvoerder. “Niemand is gewond geraakt. Na de overval is de verdachte er vandoor gegaan met een nog onbekende buit. Korte tijd later, rond 21.15 uur, hebben we een verdachte aan kunnen houden in de omgeving van de Elzenlaan. De verdachte wordt overgebracht naar het politiebureau waar het verhoor plaats zal vinden.”

De politie doet bij de supermarkt onderzoek. Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl: “De recherche is inmiddels aanwezig. Ze zijn in gesprek met medewerkers en stellen sporen veilig. Het winkelcentrum is afgesloten.”