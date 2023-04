Overleden persoon gevonden in Piccardthofplas (update)

Foto: 112 Groningen

In de Piccardthofplas is maandagmiddag een overleden persoon gevonden. Dat bevestigt de politie, nadat meerdere hulpdiensten aan het einde van de maandagochtend een zoekactie startten in het natuurgebied.

De hulpdiensten startten de zoekactie, nadat een bezoeker van het natuurgebied maandagochtend een melding deed over een mogelijk stoffelijk overschot in het water. Na ongeveer twee uur zoeken maakte de politie bekend dat er índerdaad een lichaam in het water van de Piccardthofplas is aangetroffen.

Volgens woordvoerder Renate Winkel werd het lichaam kort na de vondst geborgen door de hulpdiensten. Over de identiteit van de overledene is nog niks bekend. Dat geldt ook voor de doodsoorzaak.