Over een maand nieuwe tests met zelfrijdende trein rond Stad

Foto via Provincie Groningen

Vervoerder NS is van plan om over ongeveer een maand weer tests uit te voeren met zelfrijdende treinen in Groningen. Dit keer wil de vervoerder uitproberen of de trein zichzelf kan rangeren.

Dat lieten Arriva en de NS donderdag weten, tijdens het @north-event op het suikerunieterrein.

NS, Arriva en ProRail gaan in de tweede helft van dit jaar beginnen met een reeks tests, die moet laten zien of de zelfrijdende treinen (treinen die zijn uitgerust met het ‘Automatic Train Operation’-systeem) zichzelf kunnen rangeren en parkeren. Als dat moeilijk blijkt, willen de vervoerders weten of de trein op afstand bestuurd kan worden vanuit het ‘Remote Operations Center’ in Zwolle.

De proeven worden uitgevoerd tussen het Hoofdstation en opstelterrein De Vork. Ook de gemeente Groningen werkt mee aan de tests. Net als bij vorige proeven blijft er een machinist aanwezig in de trein, die het voertuig kan overnemen als er iets misgaat.

In 2019, 2020 en vorig jaar werden ook al experimenten uitgevoerd met zelfrijdende treinen op het Groningse spoor. De proeven van de afgelopen jaren richtten zich met name op de ‘cruise control’-functie van het systeem. Nu is dus het ‘parkeren’ van de treinen aan de beurt.

Meer informatie over de tests en de voortgang van het ATO-project is te lezen in dit artikel van spoorvakblad SpoorPro.