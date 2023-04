OV-bureau moet flink snijden in dienstregeling 2024

Foto: 'Buschauffeur Erik' via Youtube

De ontwerpbegroting 2024 van het OV-bureau Groningen Drenthe laat een tekort zien van 8,2 miljoen euro. Dat betekent dat er gesneden moet worden in de dienstregeling en dat de financiële reserves aangesproken moeten worden.

Het tekort komt met name doordat het aantal reizigers 20 procent lager ligt dan voor corona. Verder dalen de inkomsten voor het studentenreisrecht en zijn de brandstofkosten sterk gestegen. Het Rijk heeft aangegeven geen bijdrage in de kosten te leveren, waardoor het tekort in de regio moet worden opgelost. Wel maken de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen extra geld over, om te voorkomen dat buslijnen moeten verdwijnen. Door aanpassing van de dienstregeling kan 2,5 miljoen euro worden bespaard.

Het bestuur van het OV-bureau heeft de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2024 inmiddels goedgekeurd. Iedereen kan hier tot en met 13 juni op reageren. Begin juli stelt het OV-bureau de hoofdlijnen definitief vast. De ontwerp hoofdlijnen zijn inmiddels beschikbaar op info@ovbureau.nl

In de ontwerp hoofdlijnen zijn maatregelen opgenomen grote besparingen opleveren, maar daarbij zo min mogelijk gevolgen hebben voor reizigers, zoals:

– Op werkdagen tussen Kerst en Oud en Nieuw rijden de bussen volgens de zaterdagdienstregeling.

– Zomervakantiedienstregeling wordt verlengd van 6 naar 7 weken.

– Q-link 3 Leek – Lewenborg en 4 Roden – Beijum gaat in de spits terug van 6 naar 4 keer per uur met waar nodig inzet van extra bussen.

– Stadslijn 7 Groningen grotendeels terug van 4 naar 2 keer per uur met waar nodig extra inzet van bussen.

– Buslijn 50 Assen – Groningen rijdt in de basis 2 keer per uur (geen extra spitsritten).

– Qliners rijden op verschillende momenten minder frequent.

– Stadslijn 8 tussen Groningen Hoofdstation en Europapark vervalt.

– In de avonduren geen vaste bediening meer op lijn 35 Groningen – Oldehove.