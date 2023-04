Oud-profvoetballer Kurt Elshot rent halve marathon in Tanzania voor goed doel

Kurt Elshot, oud-speler van FC Groningen, rent een halve marathon in Tanzania. Hiermee is hij geld aan het ophalen om kansarme kinderen in het land te ondersteunen. Tot nu toe heeft hij meer dan 4.000 euro opgehaald.

Op 10 mei vertrekt de ex-profvoetballer naar Tanzania. “Op deze plek gaan wij kijken hoe de leefomstandigheden van de kinderen zijn en waar het geld van de organisatie aan wordt besteed, zoals voeding, school en medicatie. Dit doe ik samen met een groep mensen van een christelijke organisatie.”

De voorbereidingen voor de halve marathon zijn al in volle gang. “Het gaat redelijk goed, maar ik moet er nog wel aan trekken hoor. Zo’n halve marathon vraagt nogal wat”, zegt Kurt met een glimlach. “Maar ik denk dat ik nog wel een redelijke basisconditie heb. Sport is na het profvoetbal altijd wel een rol blijven spelen.”

Kurt gaat er niet vanuit dat hij toegeschreeuwd gaat worden zoals vroeger in het Oosterparkstadion. “Ik denk niet dat zij mij daar kennen. Ze zijn daar sowieso meer gewend om te hardlopen dus ik denk dat ik nog wel wat van hen kan leren.”