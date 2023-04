Oranje Nassau koploper af, Velocitas blijft mee doen om de titel

Foto Andor Heij

In de eerste klasse F zaterdag is Oranje Nassau de koppositie kwijt geraakt. PKC’83 boekte een ruime zege. Velocitas won een klasse lager nipt en blijft bovenin mee doen. In 4C verstevigde Mamio de eerste plek.

Oranje Nassau verspeelde in 1F de koppositie door in Surhuisterveen met 2-0 te verliezen van ’t Fean ’58, dat voorlaatste staat. Erwin Tabak maakte er vroeg in de wedstrijd 1-0 van. Op slag van rust mikte Tyson dos Santos voor ON op de paal. ON kreeg na de pauze weinig kansen en in de 82e minuut kopte Jens Hamstra de 2-0 binnen. ON heeft 34 punten uit 18 wedstrijden en is nu achter Blauw Geel ’38 en ONS Sneek derde.

’t Fean wist vorige week ook al te verrassen door PKC’83 te verslaan. Maar dit keer won PKC wel van een Friese tegenstander. In de Friese hoofdstad werd Leeuwarder Zwaluwen met 3-0 teruggewezen. Kay Bootsma maakte alle doelpunten voor de Groningers. PKC is zevende met 26 uit 18. Gorecht kwam niet in actie in 1F en staat tiende.

Velocitas 1897 won in 2L met 1-0 van Veendam 1894. Bart Steenbergen maakte na rust de enige treffer. Velocitas blijft tweede achter Achilles 1894. Beide ploegen hebben 35 punten, maar de Assenaren hebben een beter doelsaldo.

Be Quick 1887 verloor thuis met 7-0 van LTC uit Assen. Be Quick heeft 3 punten en staat laatste en kan alleen in theorie nog rechtstreekse degradatie voorkomen. Over twee weken valt het doek waarschijnlijk definitief voor Be Quick en degraderen de Groningers naar de derde klasse.

Groen Geel won in 3C de derby bij Lycurgus. Het werd 4-0. Groen Geel blijft tweede met 39 uit 19, zes punten achter koploper Grijpkerk. Lycurgus is nu zesde.

HFC ’15 rukte op naar de derde plek door in en tegen Aduard met 3-1 te winnen. Robby van der Sluis, Dion Westra en Mark Eenjes scoorden voor de Hoogkerkers.

Helpman maakte uit gehakt van TLC. Het werd 7-0. Tim van Dorp scoorde drie keer. Rick Heim van Helpman kreeg twee keer geel en dus rood in de tweede helft. Helpman is vierde.

Omlandia speelde in Ten Boer met 0-0 gelijk tegen NEC Delfzijl en bleef negende. Noordwolde- The Knickerbockers werd afgelast, omdat het veld door de regen onbespeelbaar was. TKB is zevende.

In 4C verstevigde Mamio de koppositie door in Roodeschool met 4-1 te winnen van Corenos.

VVK verloor verrassend bij de Heracliden: 3-0. VVK zakte naar de vierde plaats.

Stadspark verloor bij De Fivel met 4-0 en blijft laatste. Amicitia VMC blijft voorlaatste en kwam niet in actie. De uitwedstrijd tegen Middelstum werd afgelast.