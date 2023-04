Oranje Nassau houdt hoop op titel na winst op Drachtster Boys

Foto Andor Heij. Oranje Nassau scoort tegen Drachtster Boys

Oranje Nassau blijft mee doen in de uiterst spannende titelstrijd in de eerste klasse F zaterdag. Thuis tegen Drachtster Boys werd geen fout gemaakt: 4-2. ON werd koploper, maar drie concurrenten hebben nog drie wedstrijden tegoed. ON slechts twee.

Naast ON doen nog vier andere clubs mee om de titel. Blauw Wit ’34 staat er qua verliespunten beter voor en de Groningers moeten hopen dat de Leeuwarders nog een keer in de fout gaan. Ook Pelikaan S staat er beter voor, maar ON ontmoet Pelikaan S nog in de laatste speelronde en kan de ploeg uit Oostwold dan voorbij. De andere kanshebbers zijn ONS Sneek, dat in verliespunten gelijk staat met ON en Broekster Boys, dat een verliespunt meer heeft. De laatste speelronde wordt mogelijk doorslaggevend met de duels Pelikaan S – Oranje Nassau en ONS Sneek – Blauw Wit ’34.

De horde Drachtster Boys werd zaterdagmiddag in ieder geval genomen. In het eerste half uur waren er kansen over en weer en ON kwam na zeven minuten op voorsprong toen Walid Barhouss een teruggelegde bal in schoot: 1-0.

Het was al snel 1-1. ON doelman Erwin Heidekamp pareerde een schot van Anton Vredevoort, maar Jaap Bos tikte de rebound binnen. Na 18 minuten kwam het wat betere ON weer op voorsprong. Een vrije trap van Thomas Careman werd door Quirijn Boelens binnen gekopt: 2-1. Careman trof daarna nog via de vingertoppen van de Friese doelman Emile Peters de lat.

Direct na de pauze was Careman weer dichtbij, maar Peters tikte de bal nog net naast. De wedstrijd kakte daarna een beetje in tot de laatste tien minuten. Na 81 minuten deed Careman het voorbereidend werk en invaller Remon Schutte schoot raak: 3-1. Vijf minuten later was het al weer 3-2. Na een misverstand in de ON defensie knalde Sicco Brouwer raak.

Het in degradatiegevaar verkerende Drachtster Boys zette alles op alles om nog een punt uit het vuur te slepen en gaf veel ruimte weg. ON profiteerde en Careman ontpopte zich vanmiddag helemaal als ‘koning van de assists’ door Amin Ouhida in blessuretijd in staat te stellen te scoren: 4-2.

Opluchting

“We hebben het af en toe moeilijk gehad vanmiddag”, aldus ON-trainer Marshall Pourier. “Maar uiteindelijk vind ik dat we terecht hebben gewonnen”. Na de pauze twijfelde Pourier een beetje over de speelwijze. “Wat moeten we gaan doen bij 2-1. Anders gaan spelen 5, 3, 2? Maar toen pakten we het goed op met de 3-1, maar zij hadden snel een antwoord. Wij bleven door gaan en toen kwam de 4-2. Dat was een opluchting”. ON heeft het niet in eigen hand, maar Pourier hoopt op de titel: “Dat wil ik en dat willen de jongens ook. Het is spannend, maar we gaan voor het kampioenschap”.

Interview met ON trainer Marshall Pourier

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here