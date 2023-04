Oploop Podium Café in Oranjebuurt gaat weer van start

Foto: Google Maps

Het Oploop Podium Café in de Oranjebuurt gaat op zondag 30 april weer van start. De afgelopen jaren werden er diverse succesvolle edities van het café gehouden.

“Het is een manier om mensen uit de wijk te ontmoeten en om tegelijkertijd naar interessante gasten te luisteren”, vertelt de organisatie. “Voor volgende week zondag zijn Hans Tulp en Anke Mulder uitgenodigd. Er wordt muziek gemaakt op een luit en er wordt gesproken over poëzie. Hoe zit dat precies in elkaar? Er zijn gedichten op muziek en tot slot is Makila Belesi aanwezig. Zij dansen de rumba, en daarbij mag uiteraard iedereen mee doen.”

Het Oploop Podium Café wordt gehouden in Buurtcentrum Oranjewijk aan de Prinsesseweg, en begint om 16.30 uur en duurt tot 17.30 uur. “Het is heel fijn dat we weer van start kunnen. Na afloop is het mogelijk om een drankje te drinken.” Opgeven is niet noodzakelijk maar wordt wel op prijs gesteld en kan via dit mailadres.